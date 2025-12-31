بعد محاولتها الهروب.. قرار جديد من المحكمة الكويتية ضد شجون الهاجري

على مدار خمس ساعات، وفي احتفالية خاصة تحمل اسم "ليلة النجوم"، على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نخبة من نجوم الفن، احتفالا بليلة رأس السنة.

وفي مقدمة ضيوف سهرة الليلة النجم أحمد السقا، بمشاركة نجله الفنان ياسين السقا، ويتحدث عن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد وأبرز أعماله الفنية في ٢٠٢٥ ومشاريعه الفنية المقبلة.

كما يشارك في الحلقة المخرج معتز التوني، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والذي يقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما يشارك في الحلقة النجم سامح حسين، ويتحدث عن برنامجه الرمضاني "قطايف".

تعرض الحلقة في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء "ليلة رأس السنة " على شاشة الحياة.