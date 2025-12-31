إعلان

الليلة.. السقا ومحمود الليثي ومعتز التوني وسامح حسين في ضيافة عمرو الليثي

كتب : منال الجيوشي

02:28 م 31/12/2025 تعديل في 03:51 م
على مدار خمس ساعات، وفي احتفالية خاصة تحمل اسم "ليلة النجوم"، على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي نخبة من نجوم الفن، احتفالا بليلة رأس السنة.

وفي مقدمة ضيوف سهرة الليلة النجم أحمد السقا، بمشاركة نجله الفنان ياسين السقا، ويتحدث عن مظاهر الاحتفال بالعام الجديد وأبرز أعماله الفنية في ٢٠٢٥ ومشاريعه الفنية المقبلة.

كما يشارك في الحلقة المخرج معتز التوني، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والذي يقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما يشارك في الحلقة النجم سامح حسين، ويتحدث عن برنامجه الرمضاني "قطايف".

تعرض الحلقة في تمام الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء "ليلة رأس السنة " على شاشة الحياة.

عمرو الليثي نجوم الفن ليلة رأس السنة أحمد السقا ياسين السقا معتز التوني محمود الليثي سامح حسين

