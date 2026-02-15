أعرب الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عن قناعته بوجود الكائنات الفضائية، مشيرا إلى أنها "حقيقة واقعة"، رغم عدم معرفته بمكان تواجدها الحالي.

جاء ذلك خلال استضافته في حلقة "بودكاست" مع قناة "CNBC" عربية بُثت يوم السبت، حيث أثارت تصريحات أوباما جدلا واسعا حول هذا الملف الغامض.

وخلال لقائه مع اليوتيوبر برايان تايلر كوين، لم يتردد أوباما في الاعتراف بوجود كائنات فضائية، حيث قال: "هم حقيقيون، لكني لم أرهم"، ردا على سؤال مباشر حول حقيقة الأجسام الطائرة والظواهر غير الأرضية.

ورغم إقراره بوجودهم، أبقى أوباما مقصده من كلمة "حقيقيون" مبهما دون تقديم إيضاحات إضافية، كما لم يتلقَّ أسئلة لمتابعة هذا الجانب، وبدلا من ذلك، استغل اللقاء لدحض وتفنيد عدة نظريات سائدة منذ عقود حول المواقع المحتملة لتواجد تلك الكائنات.

وبنبرة لا تخلو من الفكاهة، نفى أوباما المزاعم الشائعة قائلا: "ليسوا محتجزين في (المنطقة 51)، ولا توجد أي منشآت سرية تحت الأرض، إلا إذا كانت هناك مؤامرة هائلة بلغت من الدقة ما سمح للمسؤولين بإخفائها حتى عن رئيس الولايات المتحدة نفسه".

يُشار إلى أن عام 2021 شهد اعترافا رسميا بوجود أجسام مجهولة، بعدما بث "البنتاجون" لقطات مصورة للبحرية الأمريكية رُفعت عنها السرية، حيث تضمنت الفيديوهات رصدا لأجسام طائرة غريبة أربكت العسكريين بمناوراتها، وكان أبرزها جسم شُوهد وهو يدور متحديا اتجاه الرياح، مما عزز التساؤلات حول طبيعة هذه التكنولوجيا المجهولة.