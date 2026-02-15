نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد"، وظهرت بإطلالة جريئة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، كما قامت بغلق خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

