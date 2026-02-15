إعلان

نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتغلق التعليقات

كتب : سهيلة أسامة

11:49 ص 15/02/2026

أحدث ظهور للفنانة نادين نجيم

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نادين الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد حب سعيد"، وظهرت بإطلالة جريئة ومكياج هادئ أبرز ملامحها، كما قامت بغلق خاصية التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين نسيب نجيم كان مسلسل "2024"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

