بصورة لوالديها.. رانيا فريد شوقي تشارك في احتفالات الفلانتين

كتب : مصراوي

10:00 ص 15/02/2026

الفنانة رانيا فريد شوقي

كتب- مروان الطيب:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي في احتفالات عيد الحب الذي يوافق يوم 14 فبراير من كل عام.

نشرت رانيا صورة لوالديها الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتها سهير ترك عبر صفحتها على انستجرام، ظهر خلالها فريد شوقي وهو يعطيها قبلة رومانسية.

وكتبت رانيا فريد شوقي على الصورة: "البيت اللي فيه حب بيطرّح حب، البيت مش جدران، البيت حالة ولادنا بيتنفسوها، الطفل اللي بيشوف أبوه بيحن على أمه، وأمه بتقدر أبوه، بيطلع شبعان وعينه مليانة، وحتى لو حصل انفصال، الاحترام هو اللي بيطمن الطفل إن حياته لسه بخير، الحب اللي بيشوفوه بينا هو اللي بيعلمهم يعني إيه حب، ازرعوا في بيوتكم مودة.. عشان تحصدوا ولاد قلوبهم عمرانة بالخير والرحمة".

آخر مشاركات رانيا فريد شوقي الفنية

كانت آخر مشاركات رانيا فريد شوقي بمسلسل "الأميرة: ضل حيطة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول زينب التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفرادًا من عائلتهما وأصدقائهما.

وشارك ببطولة المسلسل كل من ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

فريد شوقي رانيا فريد شوقي عيد الحب

