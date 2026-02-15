حركة المحافظين.. مصدر يكشف: هشام أبو النصر جمع متعلقاته وغادر أسيوط

أكد مصدر مسؤول داخل ديوان عام محافظة أسيوط، أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، قام مساء أمس السبت بجمع متعلقاته ومغادرة الديوان قبل ساعات من الإعلان المرتقب لحركة المحافظين.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن المحافظ حرص قبيل مغادرته على توديع الموظفين، حيث قام بجولة داخل مكاتب الديوان لتقديم الشكر للعاملين وإلقاء التحية عليهم، قبل أن يتجه بعد ذلك إلى محافظة القاهرة.

وأضاف المصدر أن اللواء الدكتور هشام أبو النصر كان قد نفذ آخر جولة ميدانية له قبل يومين، والتي شملت افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمقر الغرفة التجارية بأسيوط، إضافة إلى تفقده المركز التكنولوجي التابع للغرفة، في إطار متابعته للاستعدادات الخدمية وجهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.