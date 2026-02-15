إعلان

التضامن: توزيع 60 مليون وجبة خلال شهر رمضان

كتب : محمد نصار

12:14 م 15/02/2026

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، ستقوم الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع ما يقرب من 60 مليون وجبة عبر نقاط الإطعام المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي، في بيان اليوم، بجهود الشركاء في تلك المبادرة وعلى رأسهم وزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يبلغ عدد الشركاء 286 شريكًا من الجمعيات والمؤسسات ومختلف الجهات، وسيتم توزيع الوجبات عن طريق نقاط الإطعام وهي عبارة عن 642 نقطة أهل الخير لتوزيع الوجبات، ونقاط المحروسة ومطاعم المحروسة الثابتة والمتنقلة والتي تزيد على 20 نقطة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "الإطعام" تعمل على توفير وجبات غذائية ساخنة يومية للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة فرص عمل للمرأة المعيلة داخل المطابخ، فضلًا عن تعزيز التكافل المجتمعي عبر شراكات مؤسسية فاعلة بين أجهزة الدولة والمجتمع الأهلي.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أطلقت مسابقة "أهل الخير" سواء في المرحلة الأولى لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والمرحلة الثانية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المعظم، داعية جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمبادرات الفردية والجماعية للمشاركة عبر الموقع الرسمي لمسابقة أهل الخير.

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي شهر رمضان وزارة الأوقاف توزيع 60 مليون وجبة

