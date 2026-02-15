بعد قليل.. "مدبولي" يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل الحزمة، صرف دعم نقدي قبل شهر رمضان الكريم للفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، كما تشمل الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لزيادة دخول العاملين بالدولة عن العام المالي 2026-2027.

