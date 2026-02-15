إعلان

بعد قليل.. "مدبولي" يعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان

كتب : محمد نصار

11:55 ص 15/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل الحزمة، صرف دعم نقدي قبل شهر رمضان الكريم للفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، كما تشمل الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لزيادة دخول العاملين بالدولة عن العام المالي 2026-2027.

اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مؤتمر صحفي

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي شهر رمضان

