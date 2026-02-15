إعلان

رمضان 2026.. خالد سلطان يغني تتر النهاية في "درش"

كتب : مصطفى حمزة

11:21 ص 15/02/2026

خالد سلطان

شهدت أغاني مسلسل "درش"، تطورات جديدة، مع اقتراب عرض المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان 2026.

وتحدث الفنان خالد سلطان، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، وقال "مع كتابتي الكلمات، ووضع الألحان، في المسلسل، أقوم أيضا بتقديم أغنية النهاية بصوتي، وهي من توزيع محمد جابر".

وتابع: "ويقدم المطرب عبدالباسط حمودة، أغنية المقدمة، وهي من كلماتي و ألحاني، وتوزيع محمد جابر".

ويتعاون المطرب عبدالباسط حمودة للمرة الثالثة مع النجم مصطفى شعبان، إذ سبق وقدم أغاني مسلسلات (بابا المجال) و(المعلم)".

ويقوم النجم مصطفى شعبان ببطولة مسلسل "درش"، بمشاركة: نضال الشافعي، سهر الصايغ، سلوى خطاب، رياض الخولي، غادة طلعت، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، ومن المقرر عرضه عبر قنوات ON.

مسلسل درش

رمضان 2026 مسلسل درش مصطفى شعبان مسلسلات رمضان 2026

