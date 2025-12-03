مروان حامد مخرج"الست": "فخور إن فيه ممثلة مصرية زي منى زكي"

تحدث المخرج مروان حامد، عن فيلمه السينمائي الجديد "الست" الذي تخوض بطولته النجمة منى زكي، وعرض بمهرجان مراكش السينمائي الدولي.

وقال مروان حامد، بمهرجان مراكش السينمائي بعد عرض الفيلم: "العمل بالنسبالي أنا شخصيا كان مذهل، وكنت بشوف مدى قدرة منى زكي الفائقة على التعبير ونقل الإحساس وأحيانا بعنيه بس ودي قدرة عظيمة".

وأَضاف: "وأنا تشرفت بالعمل مع الأستاذة منى زكي في العمل، وفخور إن فيه ممثلة مصرية زي منى زكي".

وتخوض منى زكي بطولة فيلم "الست" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشاركها البطولة عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.