"حد بعيد عن الشغلانة خالص" ياسمين عبدالعزيز تُثير الجدل في برومو "معكم"

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل عديدة خلال لقائها ببرنامج"معكم" منى الشاذلي.

وقالت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة: "أنا مبقتش طيبة يا منى وأنا دلوقتي سنجل، ولازم كله ياخد التجربة".

وتابعت: "أوحش حاجة إن انتي تتكرهي، وتكوني قاعدة في حياة مش مبسوطة فيها، وخايفة عشان الناس هتشمت، ما تشمت".

واستكملت ياسمين خلال البرومو: "أنا ازاي كنت ساكتة على الحاجات دي، خلاص هنسى اللي كان ونقابل حبيب، ومينفعش الواحد يمشي بقلبه ولازم قلبه وعقله مع بعض".

وأَضافت: "الحب بيطول العمر، وياسمين عبد العزيز اتعلمت الدرس".

وداعبت ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية منى الشاذلي، وقالت لها: "عندك عريس؟"، لتستكمل ياسمين حديثها: "حد بعيد عن الشغلانة خالص" لتثير من خلالها الجدل بهذه الجملة وتنهال عليها تعليقات الجمهور.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أخيرا مش مصدقة بجد المفاجأة الحلوة أوي دي، ننسى اللي كان ونقابل حبيب، هي دي المفاجآت بجد، ياسمين هتجوز تاني يا جماعة".