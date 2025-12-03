مايان السيد تنشر صورا من كواليس العرض الخاص لـ"ولنا في الخيال حب" بالرياض

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يعلن عن جلسات حوارية جديدة قبل انطلاق دورته

بالصور.. سامر أبو طالب يعقد قرانه بعد الانفصال عن رنا سماحة

خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إيمان العاصي، الصور مرتدية فيها ملابس شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشتاء هنا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اللون، القمر هو اللي طل، جميلة، قمر مصر، تحفة، قمر الكون".

جدير بالذكر أن إيمان العاصي خاضت بطولة مسلسل "برغم القانون" وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا، وشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، وإخراج شادي عبد السلام.