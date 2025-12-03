إيمان العاصي بإطلالة شتوية جريئة.. والجمهور يعلق (صور)
كتب : نوران أسامة
خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت إيمان العاصي، الصور مرتدية فيها ملابس شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشتاء هنا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "اللون، القمر هو اللي طل، جميلة، قمر مصر، تحفة، قمر الكون".
جدير بالذكر أن إيمان العاصي خاضت بطولة مسلسل "برغم القانون" وحققت من خلالها نجاحا جماهيريا، وشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، وإخراج شادي عبد السلام.