"تحمل كلبها".. سارة سلامة تشارك جمهورها صور من أحدث ظهور لها

قبل عرضه.. أحمد زاهر ينشر صورا من كواليس "لعبة وقلبت بجد" (صور)

مايان السيد تنشر صورا من كواليس العرض الخاص لـ"ولنا في الخيال حب" بالرياض

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة "سيلفي"، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر واحد بس وهو ميرنا، أحلى فنانة في الحياة، الجمال والشياكة كلها، إيه الحلاوة دي، إيه العسل ده، جميلة أوي".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

وشاركها البطولة بالمسلسل أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.