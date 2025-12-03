إعلان

تفاصيل أحدث ظهور لـ محمد منير (فيديو)

كتب : مصطفى حمزة

03:23 م 03/12/2025

المطرب محمد منير

حرص النجم محمد منير، على عمل بروفة لمجموعة من أغانيه، مع أعضاء فرقته الموسيقية.


وأجرى الكينج محمد منير، البروفة في استديو خاص بأعماله الفنية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء الفرقة، حازم عبدالقادر، نور عاشور، هشام جلال، أندريه، طارق رؤوف، رضا حنكش، أحمد رزة، محمد زتونة، أحمد محمود، نوران عطا الله، ومدير الفرقة نادر محمد.


ويستعد محمد منير، لتقديم حفل بمشاركة مطرب الراب ويجز، وذلك في أرينا كوكا كولا دبي، يوم 17 يناير 2026.


يذكر أن محمد منير قدم واحدة من الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وهي "مكاني"، كما طرح مؤخرا أغنية "كلام فرسان" التي قدمها بمشاركة ويجز.


محمد منير بالبروفة




تفاصيل أحدث محمد منير فرقته الموسيقية

