تفاصيل أحدث ظهور لـ محمد منير (فيديو)

حرص النجم محمد منير، على عمل بروفة لمجموعة من أغانيه، مع أعضاء فرقته الموسيقية.



وأجرى الكينج محمد منير، البروفة في استديو خاص بأعماله الفنية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء الفرقة، حازم عبدالقادر، نور عاشور، هشام جلال، أندريه، طارق رؤوف، رضا حنكش، أحمد رزة، محمد زتونة، أحمد محمود، نوران عطا الله، ومدير الفرقة نادر محمد.



ويستعد محمد منير، لتقديم حفل بمشاركة مطرب الراب ويجز، وذلك في أرينا كوكا كولا دبي، يوم 17 يناير 2026.



يذكر أن محمد منير قدم واحدة من الأغاني الرسمية لبطولة كأس العرب لكرة القدم، وهي "مكاني"، كما طرح مؤخرا أغنية "كلام فرسان" التي قدمها بمشاركة ويجز.



محمد منير بالبروفة









