إعلان

لهذا السبب.. إلهام شاهين توجه الشكر لعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء

كتب : سهيلة أسامة

12:26 م 03/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين من مهرجان شرم الشيخ (4)
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين من مهرجان شرم الشيخ (1)
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين من مهرجان شرم الشيخ (5)
  • عرض 5 صورة
    إلهام شاهين من مهرجان شرم الشيخ (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور من تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت إلهام: "شكرًا وزير الثقافة د. أحمد هنو على هذا التكريم الذي أسعدني جدًا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح برعاية وزارة الثقافة، شكرًا سيادة محافظ جنوب سيناء د. خالد مبارك على التكريم أيضًا من المحافظة".

وتابعت: "شكرًا وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي على دعمك للمسرح الشبابي، شكرًا د. مازن الغرباوي رئيس المهرجان، شكرًا جزيلًا لبلدي الغالية مصر ولكل الجمهور الرائع في أرض السلام شرم الشيخ".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كُرمت في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

اقرأ أيضًا:
رمضان 2026.. مصطفى خاطر يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "الكينج"
ء

ريهام عبدالغفور تحيي الذكرى الثانية لرحيل والدها بكلمات مؤثرة

إلهام شاهين الوزراء محافظ جنوب سيناء مهرجان شرم الشيخ الدولي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

60 طعنًا على نتيجة المرحلة الثانية.. المحكمة الإدارية تحدد موعد النظر
أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة
"5 راحوا في غمضة عين".. ننشر صور ضحايا حريق مول الخواجات في المنصورة
بينهم 4 دول عربية.. أمريكا توقف طلبات الهجرة للأفراد من 19 دولة