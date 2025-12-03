نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة صور من تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلّقت إلهام: "شكرًا وزير الثقافة د. أحمد هنو على هذا التكريم الذي أسعدني جدًا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح برعاية وزارة الثقافة، شكرًا سيادة محافظ جنوب سيناء د. خالد مبارك على التكريم أيضًا من المحافظة".

وتابعت: "شكرًا وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي على دعمك للمسرح الشبابي، شكرًا د. مازن الغرباوي رئيس المهرجان، شكرًا جزيلًا لبلدي الغالية مصر ولكل الجمهور الرائع في أرض السلام شرم الشيخ".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين كُرمت في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ.

