شمس البارودي تستعيد ذكريات آخر عيد ميلاد لزوجها حسن يوسف

نشرت الفنانة شمس البارودي رسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، استرجعت خلالها ذكريات آخر عيد ميلاد لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف

وكتبت: "أيام لا تُنسى، آخر عيد ميلاد لك يا حبيبي بالعائلتين، يوسف والبارودي، وكأن قلبي كان حاسس. صممت إن العيلتين يجوا كلهم، وكان إفطار رمضان هو يوم مولدك يا حب عمري، والكل كان موجود وعبدالله موجود. السنة اللي بعدها رفضت أحتفل، وعبدالله ما كانش موجود، وسبتنا آخر أكتوبر. كنت بحب شهر 10، مولدي في أوله ونصر أكتوبر بعد ميلادي، فتتركنا في آخره. في الصورة تجمع عائلة البارودي، بالترتيب من العيلتين، كل عيلة وإحنا في النص".

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

