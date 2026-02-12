إعلان

شمس البارودي تستعيد ذكريات آخر عيد ميلاد لزوجها حسن يوسف

كتب : نوران أسامة

01:30 م 12/02/2026 تعديل في 03:00 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 5 صورة
    شمس البارودي وحسن يوسف
  • عرض 5 صورة
    شمس البارودي
  • عرض 5 صورة
    شمس البارودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة شمس البارودي رسالة مؤثرة عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، استرجعت خلالها ذكريات آخر عيد ميلاد لزوجها الراحل الفنان حسن يوسف

وكتبت: "أيام لا تُنسى، آخر عيد ميلاد لك يا حبيبي بالعائلتين، يوسف والبارودي، وكأن قلبي كان حاسس. صممت إن العيلتين يجوا كلهم، وكان إفطار رمضان هو يوم مولدك يا حب عمري، والكل كان موجود وعبدالله موجود. السنة اللي بعدها رفضت أحتفل، وعبدالله ما كانش موجود، وسبتنا آخر أكتوبر. كنت بحب شهر 10، مولدي في أوله ونصر أكتوبر بعد ميلادي، فتتركنا في آخره. في الصورة تجمع عائلة البارودي، بالترتيب من العيلتين، كل عيلة وإحنا في النص".

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع الفنان حسن يوسف في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

download

شيرين عبدالوهاب تشعل مواقع التواصل بـ "عسل حياتي".. والجمهور "اشتقنا لك"

خالد سليم يشارك بعملين في دراما رمضان 2026

شمس البارودي عيد ميلاد حسن يوسف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2026.. مصدر يكشف التفاصيل
ما حكم صيام يوم الشك الموافق يوم ٣٠ من شعبان؟
أخبار

ما حكم صيام يوم الشك الموافق يوم ٣٠ من شعبان؟
13 عامًا بدلًا من 12.. وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لمد التعليم الألزامي
أخبار مصر

13 عامًا بدلًا من 12.. وزير التعليم يكشف عن تعديل تشريعي لمد التعليم الألزامي
زيادة 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
اقتصاد

زيادة 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان
أخبار مصر

محافظ القاهرة يعلن مواعيد عمل نفقي الأزهر خلال شهر رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان
حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية خلال شهر رمضان.. مصدر بالتعليم يوضح
نشاط للرياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة