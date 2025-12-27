كتبت- منى الموجي:

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن موعد ومكان عزاء المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي غادر عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر.

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه في السادسة مساء يوم الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مار مرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

داوود عبد السيد ولد في نوفمبر عام 1946 بمحافظة القاهرة، والتحق بالمعهد العالي للسينما ودرس الإخراج السينمائي، وتخرج عام 1967، بدأ عمله الفني كمساعد مخرج لعدد كبير من كبار المخرجين، وعلى رأسهم المخرج العالمي يوسف شاهين.

وأخرج خلال مسيرته مجموعة من الأعمال السينمائية المهمة التي تركت بصمة خاصة في وجدان الجمهور، من أبرزها: الصعاليك، البحث عن سيد مرزوق، الكيت كات، أرض الأحلام، أرض الخوف، مواطن ومخبر وحرامي، رسائل البحر، وقدرات غير عادية.