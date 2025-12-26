إعلان

بصورة مع محمد صلاح من فيلم أفريكانو.. أحمد عيد يهنئ المنتخب المصري بهذه الطريقة

كتب : مروان الطيب

08:18 م 26/12/2025

الفنان أحمد عيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل الفنان أحمد عيد بطريقة كوميدية بفوز المنتخب المصري على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16.

نشر أحمد عيد صورة من كواليس فيلم "أفريكانو" عبر حسابه على انستجرام، وتم تعديل الصورة بواسطة الفوتوشوب وظهر خلالها أحمد عيد رفقة قائد المنتخب محمد صلاح وكتب عيد على الصورة: "مصر 1-0 قطعناكم في أغادير".

آخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أعمال ينتظر عرضها أحمد عيد قريبا

يشارك الفنان أحمد عيد بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الشيطان شاطر" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، عبد العزيز مخيون، تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن.

كما يشارك الفنان ماجد المصري بطولة مسلسل "أولاد الراعي" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

أحمد عيد على انستجرام (1)

اقرأ أيضا:

بينهم "شخصيات بارزة".. انفصالات نجوم الفن والإعلام في 2025

خروج محمود حميدة من المستشفى وعودته لمنزله بعد تحسن حالته الصحية

الفنان أحمد عيد أحمد عيد على إنستجرام أحمد عيد يهنئ المنتخب المصري المنتخب المصري يتأهل لدور الـ16 كأس الأمم الأفريقية 2025 المنتخب المصري يفوز على جنوب إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
22:00

مالي

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا