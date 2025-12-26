احتفل الفنان أحمد عيد بطريقة كوميدية بفوز المنتخب المصري على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل لاشئ وتأهله لدور الـ 16.

نشر أحمد عيد صورة من كواليس فيلم "أفريكانو" عبر حسابه على انستجرام، وتم تعديل الصورة بواسطة الفوتوشوب وظهر خلالها أحمد عيد رفقة قائد المنتخب محمد صلاح وكتب عيد على الصورة: "مصر 1-0 قطعناكم في أغادير".

آخر مشاركات أحمد عيد الفنية

كانت آخر مشاركات الفنان أحمد عيد بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

أعمال ينتظر عرضها أحمد عيد قريبا

يشارك الفنان أحمد عيد بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الشيطان شاطر" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم محمود حميدة، عبد العزيز مخيون، تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن.

كما يشارك الفنان ماجد المصري بطولة مسلسل "أولاد الراعي" والمقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

