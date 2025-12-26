إعلان

ظهر بالجلباب الصعيدي.. الفنان محمد خميس يحتفل بزفافه

كتب : مروان الطيب

06:06 م 26/12/2025
    الفنان محمد خميس
    محمد خميس بالجلباب من حفل زفافه
    كواليس حفل زفاف الفنان محمد خميس

احتفل الفنان محمد خميس اليوم الجمعة بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

فاجأ الفنان محمد خميس الحضور وظهر مرتديا جلبابا صعيديا بدلا من بدلة الزفاف حاملا في يده بوكيه ورد، وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

آخر أعمال محمد خميس الفنية

وشارك الفنان محمد خميس بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها مسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود، ومسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "جودر 2" بطولة الفنان ياسر جلال.

أعمال ينتظر عرضها محمد خميس قريبا

يشارك الفنان محمد خميس في مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

محمد خميس زفاف محمد خميس الجلباب الصعيدي

