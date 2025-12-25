قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء أمس الأربعاء، عرض الحكي والغناء "جاهين.. ضحكة مصر"، على خشبة المسرح القومي، احتفاء بذكرى ميلاد الشاعر الكبير صلاح جاهين.



العرض أقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبدعم المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.



وحضر العرض عدد كبير من النجوم، منهم: الفنان سامح مجاهد مدير عام فرقة مسرح الغد، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إيناس نور مدير عام المسرح القومي للأطفال، والفنانة القديرة وفاء الحكيم، والفنانة القديرة عزة لبيب، د. أحمد الشربيني.

العرض تضمن مجموعة من الأغنيات الشهيرة التي كتبها صلاح جاهين، وقام بالغناء: أحمد محسن، هند عمر، أنغام مصطفى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إشراف د. رانيا عمر، وقيادة المايسترو د. أحمد ماهر.