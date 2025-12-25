إعلان

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحتفي بذكرى ميلاد صلاح جاهين

كتب : منال الجيوشي

04:31 م 25/12/2025

المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يحت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء أمس الأربعاء، عرض الحكي والغناء "جاهين.. ضحكة مصر"، على خشبة المسرح القومي، احتفاء بذكرى ميلاد الشاعر الكبير صلاح جاهين.


العرض أقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبدعم المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.


وحضر العرض عدد كبير من النجوم، منهم: الفنان سامح مجاهد مدير عام فرقة مسرح الغد، سمر الوزير مدير عام الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إيناس نور مدير عام المسرح القومي للأطفال، والفنانة القديرة وفاء الحكيم، والفنانة القديرة عزة لبيب، د. أحمد الشربيني.

العرض تضمن مجموعة من الأغنيات الشهيرة التي كتبها صلاح جاهين، وقام بالغناء: أحمد محسن، هند عمر، أنغام مصطفى، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، إشراف د. رانيا عمر، وقيادة المايسترو د. أحمد ماهر.

ذكرى ميلاد صلاح جاهين المركز القومي للمسرح والموسيقى المخرج عادل حسان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض