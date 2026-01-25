إعلان

"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال

كتب : معتز عباس

12:46 ص 25/01/2026
شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى صورا تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أمسية لا تنسى".

يذكر أن ليلى زاهر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

ليلى أحمد زاهر السوشيال ميديا المنتج هشام جمال انستجرام ليلى أحمد زاهر

