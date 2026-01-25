"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال

"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير جمعتها بزوجها المنتج هشام جمال.

ونشرت ليلى صورا تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أمسية لا تنسى".

يذكر أن ليلى زاهر، حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

