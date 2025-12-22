إعلان

ميرهان حسين تنشر صورًا بإطلالة جريئة مصممة بواسطة الـ AI

كتب : معتز عباس

08:18 م 22/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميرهان حسين صورة بالذكاء الاصطناعي
  • عرض 4 صورة
    ميرهان حسين باطلالة جريئة
  • عرض 4 صورة
    ميرهان حسين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرهان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورًا لها مصممه بالذكاء الاصطناعي، ظهرت مرتدية فستان قصير وجاكت شتوي فوق الركبة وتحمل مظلة لحمايتها من سقوط الأمطار.

آخر ظهور لـ ميرهان حسين

حرصت ميرهان حسين على المشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الماضي، وظهرت بإطلالة جريئة.

شاركت ميرهان حسين في دراما 2024 بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

اقرأ أيضا..

أحمد الفيشاوي يواسي شقيقه عمر ويقبل رأسه في عزاء والدتهما

بصحبة زوجها.. رنا رئيس تنشر صورًا من حفل زفاف بنتايج لاعب الزمالك

ميرهان حسين ai نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"الأرصاد": مصر تدخل ذروة الشتاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً
تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة