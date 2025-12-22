ميرهان حسين تنشر صورًا بإطلالة جريئة مصممة بواسطة الـ AI

محمود حميدة يصل عزاء سمية الألفي في مسجد عمر مكرم.. صور

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرهان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، صورًا لها مصممه بالذكاء الاصطناعي، ظهرت مرتدية فستان قصير وجاكت شتوي فوق الركبة وتحمل مظلة لحمايتها من سقوط الأمطار.

آخر ظهور لـ ميرهان حسين

حرصت ميرهان حسين على المشاركة في حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر الماضي، وظهرت بإطلالة جريئة.

شاركت ميرهان حسين في دراما 2024 بمسلسل "تل الراهب" عام 2024 بطولة الفنان محمد رياض.

