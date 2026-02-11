شيماء سيف: "نفسي أرتدي النقاب وأبتعد عن الفن"

شيماء سيف عن انفصالها من محمد كارتر: "ياريت ما اتجوزنا أصلًا"

كشفت الفنانة شيماء سيف عن رغبتها في ارتداء النقاب والابتعاد عن الفن والتمثيل الفترة المقبلة، بعد أدائها مناسك الحج.

وخلال ظهورها ببرنامج "الجديد فن"، المذاع على قناة "الجديد"، تقديم الإعلامي "نيشان"، قالت إنها تشعر برغبة عميقة في ارتداء النقاب والابتعاد تمامًا عن الوسط الفني والأضواء.

وأضافت: "أنا نفسي اتنقب وأبعد عن الفن خالص وأبقى مع نفسي مش عارفة ليه نفسي اختفي ، نفسي اتحجب بس لو اتحجبت هبقى لسه معروفة شيماء سيف".

وتابعت: "القرار نابع من جوايا بإيمان وحاسه إني دي هدايا من ربنا من ساعة ما سافرت الحج حاسه إنها خطوة متأخرة وبلوم نفسي عليها أوي أني أخرت فيها، ونفسي بقى ربنا يقدرني وأخد القرار والخطوة دي وأعملها".

يذكر أن، شيماء سيف تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة إنجي المقدم وأحمد مجدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

اقرأ أيضا..

ماجد المصري يبدأ تصوير مشاهده في فيلم "ويك إند" بعد عيد الفطر

https://masrawy.com/2026-1-2-2940784

"إزرع شعر وصالحها".. 4 نصائح من شيماء سيف للرجال

https://masrawy.com/2026-1-2-2940770