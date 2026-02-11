ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان، والخيار، والكانتلوب، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-2-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والبصل، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.