"إزرع شعر وصالحها".. 4 نصائح من شيماء سيف للرجال

تحل الفنانة شيماء سيف ضيفة مع الإعلامي نيشان في برنامج "الجديد فن" المذاع على قناة الجديد.

ونشرت قناة الجديد على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو طريف لـ شيماء، تكشف فيه عن 4 نصائح للرجل حتى يستمر الحب مع المرأة.

وكتبت شيماء على "سبورة" نصائح للرجل بعنوان "عشان الحب يستمر".

وقالت شيماء سيف في أول نصيحة: "أوعى تعدي اليوم وهي زعلانة، البنت لو كانت زعلانة وعاملة مصايب الدنيا تصالحها".

النصيحة الثانية: "أوعى تقول استنى عشان تصالحني أنت كدا بتبقى بنوتة ونروح نعمله ليزر بقى".

النصيحة الثالثة: "أوعى تبقى نطع، يعني في الفلانتين متجبش هدية وتتخانق معاها قبلها دي نطاعة، هي تكون رايحة مشوار وانت المفروض توصلها تقولها تعالي نتقابل برة، المفروض تروح تجيبها من بيتها بالعربية، النطاعة عكس النخوة".

النصيحة الرابعة: "أوعى تكون أقرع، روح ازرع، يعني إحنا نعمل عمليات ونزرع ونشفط وأنت سايبها تتشمس".

يذكر أن، شيماء سيف تشارك في دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة مي عمر، إنجي المقدم، أحمد مجدي، وعدد من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.



