إعلان

"إزرع شعر وصالحها".. 4 نصائح من شيماء سيف للرجال

كتب : معتز عباس

10:29 م 10/02/2026 تعديل في 10:36 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شيماء سيف ونيشان مقدم برنامج الجديد فن (2)
  • عرض 4 صورة
    شيماء سيف ونيشان مقدم برنامج الجديد فن (4)
  • عرض 4 صورة
    شيماء سيف ونيشان مقدم برنامج الجديد فن (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحل الفنانة شيماء سيف ضيفة مع الإعلامي نيشان في برنامج "الجديد فن" المذاع على قناة الجديد.

ونشرت قناة الجديد على حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو طريف لـ شيماء، تكشف فيه عن 4 نصائح للرجل حتى يستمر الحب مع المرأة.

وكتبت شيماء على "سبورة" نصائح للرجل بعنوان "عشان الحب يستمر".

وقالت شيماء سيف في أول نصيحة: "أوعى تعدي اليوم وهي زعلانة، البنت لو كانت زعلانة وعاملة مصايب الدنيا تصالحها".

النصيحة الثانية: "أوعى تقول استنى عشان تصالحني أنت كدا بتبقى بنوتة ونروح نعمله ليزر بقى".

النصيحة الثالثة: "أوعى تبقى نطع، يعني في الفلانتين متجبش هدية وتتخانق معاها قبلها دي نطاعة، هي تكون رايحة مشوار وانت المفروض توصلها تقولها تعالي نتقابل برة، المفروض تروح تجيبها من بيتها بالعربية، النطاعة عكس النخوة".

النصيحة الرابعة: "أوعى تكون أقرع، روح ازرع، يعني إحنا نعمل عمليات ونزرع ونشفط وأنت سايبها تتشمس".

يذكر أن، شيماء سيف تشارك في دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا" ويشاركها البطولة مي عمر، إنجي المقدم، أحمد مجدي، وعدد من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.


اقرأ أيضا..
"عامل أكشن ولا توم كروز".. محمد إمام ينشر صورة مع أحمد فهيم من مسلسل "الكينج"


بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من فيلم "معالي الوزير"

شيماء سيف نيشان انستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
زووم

بسبب تشابه الاسم مع وزير العمل.. حسن الرداد ينشر فيديو AI لـ أحمد زكي من
بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

ما أهم الملفات المطروحة على طاولة وزير الاتصالات الجديد؟ خبراء يجيبون
إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي