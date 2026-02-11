شيماء سيف عن انفصالها من محمد كارتر: "ياريت ما اتجوزنا أصلًا"

شيماء سيف: "نفسي أرتدي النقاب وأبتعد عن الفن"

كشفت الفنانة شيماء سيف عن رأيها في زواجها من المنتج الفني محمد كاتر، قبل انفصالهما مطلع عام 2025.

وحلت شيماء سيف ضيفة ببرنامج "الجديد فن"، تقديم الإعلامي نيشان، على قناة "الجديد"، تحدث عن أسرار علاقتها الزوجية قبل الإنفصال، وحياتها الأسرية.

وقالت، شيماء: "ياريت ما أتجوزنا أصلًا، ياريت ما اتعشمت ياريت أنا متشعشمت إني هلاقي حد يعوضني والظروف مسمحتش، بداه مش هلوم فيه خالص وأحسن حد في الدنيا، بس الظروف مسمحتمش".

وأضافت: "لما انفصلنا قالوا دول زي حسام وشيرين وحاجات كدا وكلام بيوجع ومحدش عارف الحقيقة والتفاصيل وممكن ناس تنفصل وممكن يكونوا بيحبوا بعض والناس قاسية جدًا دي كانت أصعب فترة في حياتي، الطلاق أصعب من الموت بكتير".

يذكر أن آخر مشاركات شيماء سيف الفنية كانت بمسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7 Dogs"





رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "إثبات نسب" بطولة درة



