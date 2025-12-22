بعد تكريمه.. مازن المتجول: فخور كوني خريج المعهد العالي للسينما

محمد رمضان ينشر صور وفيديوهات من استعدادات حفل"لاديفانس أرينا" في باريس

عبر المخرج ومدير التصوير مازن المتجول، عن سعادته وفخره كونه خريج المعهد العالي للسينما، بعد تكريمه من ملتقى خريجي وطلبه قسم التصوير، وتحدث خلال التكريم عن كواليس ونجاح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .

أكد أنه سعيد ومتحمس لإتاحة الفرصة لطلاب المعهد للتدريب في عالم التصوير السينمائي وعبر عن امتنانه بتكريمه بشكل خاص من المعهد.

وفي سياق آخر، حقق مازن المتجول نجاحا عالميا كبير من خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بفريق كبير.

جاء الحفل ليضيف لرصيده الإبداعي إذ حصد من قبل إشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفالية موكب المومياوات الملكية عام 2021.

مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته كأصغر مدير تصوير في مصر بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج في المعهد العالي للسينما عام 2004.

شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية، منها: الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق.