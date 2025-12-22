إعلان

بعد أنباء عن انسحابها.. غادة عبدالرازق تستأنف تصوير مسلسلها الرمضاني "عاليا"

كتب : منال الجيوشي

01:52 م 22/12/2025

غادة عبدالرازق

تستأنف الفنانة غادة عبدالرازق، تصوير مسلسلها الجديد "عاليا"، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان المقبل.

وأعادت غادة عبدالرازق عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، منشور لصفحة et بالعربي، تعلن من خلاله استئناف تصوير المسلسل يوم 27 ديسمبر بعد التوصل لاتفاق مع شركة الإنتاج.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن انسحاب الفنانة غادة عبدالرازق من المسلسل، دون الكشف عن أسباب القرار، بعد أن انطلق تصوير بعض مشاهد العمل.

مسلسل "عاليا" بطولة: غادة عبدالرازق، صبري فواز، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن.

غادة عبدالرازق مسلسل عاليا إنستجرام

