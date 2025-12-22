إعلان

تعرف على سعر الموجة الثانية لتذاكر حفل تامر حسني وإليسا وتامر عاشور في رأس السنة

كتب : مصراوي

12:03 م 22/12/2025
    تامر عاشور
    تامر حسني

دخل النجم تامر حسني، قائمة نجوم حفل رأس السنة، المقرر إقامته في أرينا العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

ويضم الحفل، المطربة اللبنانية إليسا، والمطربين تامر حسني، وتامر عاشور، وفنان الألعاب النارية والضوئية أحمد عصام.

وطرحت الموجة الثانية من التذاكر، للحجز الإلكتروني عبر منصة تذكرتي، وسعر التذكرة وصل بها إلى 500 جنيه، وذلك بعد بيع الموجة الأولى، وكان سعر التذكرة بها 350 جنيه.

ويشهد الحفل، ثاني ظهور للنجم تامر حسني، بعد الجراحة التي خضع لها في الكلى، إذ أحيا مؤخرا الحفل الخيري الذي أقيم في قصر عابدين.

حفل تامر حسني إليسا تامر عاشور

