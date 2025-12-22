إلهام شاهين تكشف عن أمنياتها في عام 2026 (صور)

دخل النجم تامر حسني، قائمة نجوم حفل رأس السنة، المقرر إقامته في أرينا العاصمة الإدارية، مساء الأربعاء 31 ديسمبر.

ويضم الحفل، المطربة اللبنانية إليسا، والمطربين تامر حسني، وتامر عاشور، وفنان الألعاب النارية والضوئية أحمد عصام.

وطرحت الموجة الثانية من التذاكر، للحجز الإلكتروني عبر منصة تذكرتي، وسعر التذكرة وصل بها إلى 500 جنيه، وذلك بعد بيع الموجة الأولى، وكان سعر التذكرة بها 350 جنيه.

ويشهد الحفل، ثاني ظهور للنجم تامر حسني، بعد الجراحة التي خضع لها في الكلى، إذ أحيا مؤخرا الحفل الخيري الذي أقيم في قصر عابدين.