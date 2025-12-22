صفاء أبو السعود تتألق في الاحتفال السنوي لأبناء الحفني

أقامت مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة الأستاذة علا عبيد، حفلها السنوي، بمشاركة النجمة صفاء ابو السعود والفنانة نيفين رجب

وأقيمت الاحتفالية مساء أمس الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وقدمت النجمة صفاء أبو السعود أغنية "سيناء" و "فرحة مصر"، بينما قدمت الفنانة "نيفين رجب" أغنية "السهرة حلوة".

بينما قدم أبناء الحفني من ذوى الهمم عرض عرائس بمصاحبة أغنية "يالا بينا"، وعدد من الأغاني منها: "في حياتنا ناس، كل بلاد الدنيا جميلة، يا حبيبتى يا مصر، أما براوة، صورة، فيها حاجة حلوة، إن كان على القلب".