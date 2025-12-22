إعلان

صفاء أبو السعود تتألق في الاحتفال السنوي لأبناء الحفني

كتب : منال الجيوشي

11:08 ص 22/12/2025

صفاء أبو السعود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقامت مؤسسة رتيبة الحفني لذوي الاحتياجات الخاصة، برئاسة الأستاذة علا عبيد، حفلها السنوي، بمشاركة النجمة صفاء ابو السعود والفنانة نيفين رجب

وأقيمت الاحتفالية مساء أمس الأحد على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام.

وقدمت النجمة صفاء أبو السعود أغنية "سيناء" و "فرحة مصر"، بينما قدمت الفنانة "نيفين رجب" أغنية "السهرة حلوة".

بينما قدم أبناء الحفني من ذوى الهمم عرض عرائس بمصاحبة أغنية "يالا بينا"، وعدد من الأغاني منها: "في حياتنا ناس، كل بلاد الدنيا جميلة، يا حبيبتى يا مصر، أما براوة، صورة، فيها حاجة حلوة، إن كان على القلب".

صفاء أبو السعود الاحتفال السنوي لأبناء الحفني ذوي الاحتياجات الخاصة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
منها الأهلي ومصر.. انخفاض مفاجئ في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم بالبنوك
قمة تاريخية جديدة.. الذهب يقفز إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة