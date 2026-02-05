بالصور.. محمد رمضان ونجيب ساويرس يشاركان في حفل "أوبرا توت عنخ أمون"
كتب : معتز عباس
تصوير - هاني رجب:
حرص الفنان محمد رمضان على تحية المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، عقب وصوله حفل "أوبرا توت عنخ أمون" المقام في السفارة الإيطالية بالقاهرة.
وشهد الحفل الأوبرالي في السفارة الإيطالية، تبادل الحديث بين محمد رمضان ونجيب ساويرس وسط حضور لافت من المدعوين.
وقبل محمد رمضان رأس يحيى الفخراني ترحيبًا بوجوده ضمن المشاركين في الحفل، برعاية الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، والفنان حسين فهمي، وسفير إيطاليا لدى مصر أوجوستينو باليزي.
عرض " أوبرا توت عنخ آمون"، هو عبارة عن قصة كتبها عالم الآثار زاهي حواس، من ألحان الموسيقار لينو زيمبوني.