موعد عزاء والد الفنانة علا رشدي

كتب : معتز عباس

01:12 ص 05/02/2026

احمد داود

أعلن الفنان أحمد داود موعد عزاء الدكتور محمد رشدي عبد القادر والد زوجته الفنانة علا رشدي، الذي توفي عن عالمنا أمس الأربعاء.

وكتب أحمد داود عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الوزير المفوض التجاري الدكتور محمد رشدي عبد القادر حسن، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان".

وأضاف: "سيقام العزاء يوم السبت الموافق ٧ من فبراير عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق".

أقيمت أمس، صلاة الجنازة يوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مسلسل "فراولة" الذي عرض عام ٢٠٢٤، بطولة نيللي كريم.

احمد داود على فيسبوك

