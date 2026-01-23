إعلان

"عيلة بدر الساعي" منة فضالي مع كريم فهمي ومحمود حافظ في"وننسى اللي كان"

كتب : هاني صابر

02:26 م 23/01/2026

كواليس تصوير مسلسل وننسى اللي كان

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من كواليس تصوير مسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت منة، الصورة التي جمعتها مع الفنانين كريم فهمي ومحمود حافظ، عبر حسابها على "فيسبوك"، وعلقت: "عيلة بدر السباعي، وننسي اللي كان، رمضان ٢٠٢٦".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

منة فضالي كريم فهمي محمود حافظ مسلسل وننسى اللي كان رمضان 2026

