هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها

"قمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة

انضمت الفنانة هنا شيحة لتريند صور 2016 الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، إذ يتضمن التريند نشر رواد السوشيال ميديا صورا من عام 2016 كنوع من الحنين إلى الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات.

نشرت هنا شيحة عدد من الصور التقطتها في مناسبات مختلفة خلال عام 2016، ظهرت خلالها مع شقيقاتها ووالدها إلى جانب عدد من الأصدقاء وكتبت على الصور: "2016 واو، عدى عليها 10 سنين، الوقت بيجري لكن تظل الذكريات في القلوب، البعض منها جيد والبعض الآخر مجنون، والبعض منها حزين وفقدنا بعض الأصدقاء وبقيت ذكرياتهم معنا".

اخر مشاركات هنا شيحة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هنا شيحة بفيلم " شكوى رقم 713317" الذي شهد عرضه الأول مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتناول القصة دراما اجتماعية بطابع كوميدي واقعي تكشف هشاشة ما يعيشه بعض الأزواج في مرحلة التقاعد، من خلال الزوجين مهندس الزراعة مجدي وزوجته سما، حيث يواجهان أزمة غير متوقعة حين تتعطل ثلاجتهما، فيتعرضان لاستغلال شركة الصيانة، فتصبح الثلاجة رمزًا لاختلال توازن حياتهما.

اقرأ أيضا:

ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب وكارمن سليمان تشاركن باحتفالية عيد الشرطة





رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية



