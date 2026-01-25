إعلان

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 25/01/2026
    الفنانة هنا شيحة
    النجمة هنا شيحة
    هنا شيحة تستعيد ذكريات عام 2016
    هنا شيحة بأحد المناسبات
    هنا شيحة تستمتع بوقتها
    هنا شيحة تخطف الأنظار
    هنا شيحة تشارك ببرنامج snl
    هنا شيحة مع أبلة فاهيتا
    هنا شيحة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
    هنا شيحة مع أصدقائها
    هنا شيحة مع الأصدقاء
    هنا شيحة مع المخرج الراحل محمد خان
    هنا شيحة مع شقيقاتها رشا ومايا
    هنا شيحة مع إحدى صديقاتها
    هنا شيحة مع شقيقتها
    هنا شيحة مع عائلتها
    هنا شيحة مع والدها
    هنا شيحة مع شقيقتها مايا
    هنا شيحة من أحد المناسبات

انضمت الفنانة هنا شيحة لتريند صور 2016 الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، إذ يتضمن التريند نشر رواد السوشيال ميديا صورا من عام 2016 كنوع من الحنين إلى الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات.

نشرت هنا شيحة عدد من الصور التقطتها في مناسبات مختلفة خلال عام 2016، ظهرت خلالها مع شقيقاتها ووالدها إلى جانب عدد من الأصدقاء وكتبت على الصور: "2016 واو، عدى عليها 10 سنين، الوقت بيجري لكن تظل الذكريات في القلوب، البعض منها جيد والبعض الآخر مجنون، والبعض منها حزين وفقدنا بعض الأصدقاء وبقيت ذكرياتهم معنا".

اخر مشاركات هنا شيحة على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات هنا شيحة بفيلم " شكوى رقم 713317" الذي شهد عرضه الأول مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تتناول القصة دراما اجتماعية بطابع كوميدي واقعي تكشف هشاشة ما يعيشه بعض الأزواج في مرحلة التقاعد، من خلال الزوجين مهندس الزراعة مجدي وزوجته سما، حيث يواجهان أزمة غير متوقعة حين تتعطل ثلاجتهما، فيتعرضان لاستغلال شركة الصيانة، فتصبح الثلاجة رمزًا لاختلال توازن حياتهما.

