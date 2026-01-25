نور النبوي يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان نور النبوي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في برنامج "ليلة فونطاستيك"، الذي تقدمه أبلة فاهيتا، وظهر خلال الحلقة برفقة شقيقه كريم النبوي.

وتحدث نور النبوي خلال اللقاء عن المواصفات التي يتمناها في شريكة حياته المستقبلية، وعن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة والده الفنان خالد النبوي.

يذكر أن الفنان نور النبوي يشارك في بطولة فيلم "كان ياما كان". تأليف إياد صالح، بطولة ياسمينا العبد، إخراج أحمد عماد.

