إعلان

نور النبوي يتصدر "التريند" بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

كتب : نوران أسامة

11:56 ص 25/01/2026

نور النبوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان نور النبوي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره في برنامج "ليلة فونطاستيك"، الذي تقدمه أبلة فاهيتا، وظهر خلال الحلقة برفقة شقيقه كريم النبوي.

وتحدث نور النبوي خلال اللقاء عن المواصفات التي يتمناها في شريكة حياته المستقبلية، وعن سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة والده الفنان خالد النبوي.

يذكر أن الفنان نور النبوي يشارك في بطولة فيلم "كان ياما كان". تأليف إياد صالح، بطولة ياسمينا العبد، إخراج أحمد عماد.

اقرأ أيضًا:

حدث بالفن| أول ظهور للفنانة لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف بعد انفصاله والسقا في عزاء والدة نضال الشافعي

هيفاء وهبي بفستان شفاف وياسمين صبري أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

"أمسية لا تنسى".. ليلى زاهر تنشر لحظات رومانسية مع زوجها هشام جمال

هنا شيحة تدخل تريند صور 2016 وتستعيد ذكرياتها مع شقيقاتها

نور النبوي جوجل برنامج ليلة فونطاستيك أبلة فاهيتا كريم النبوي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا
أخبار المحافظات

الكفن يسبق هدايا الصغار".. رحلة "عوض" من الغربة تنتهي بالموت على طريق المنيا
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
مدارس

موعد ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة.. التفاصيل كاملة
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟
أخبار المحافظات

ملك البحار الوديع.. ما هو "بهلول المسالم" الذي أشعل الغضب في البحر الأحمر؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي
احمِ فلوسك.. 5 نصائح عملية لتفادي فخ شراء ذهب مغشوش