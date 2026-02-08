شقيقة هند صبري.. تعرف على دور مها نصار في مسلسل "مناعة"

تجسد الفنانة مها نصار شقيقة الفنانة هند صبري التي تجمعها بها العديد من المواقف الإنسانية، وتضطرها الأحدث أن تعتدي عليها بالضرب بأحداث مسلسل "مناعة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وانتهت الفنانة مها نصار من تصوير 50% من مشاهدها وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد سليم، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، رياض الخولي، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدلاي، إخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث المسلسل في منتصف الثمانينيات، حول غرام التي تجد نفسها وحيدة مع ثلاثة أطفال بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات،في المقابر، وتعمل ابنتها بعد ذلك في تجارة المخدرات لكن مع تحرّك السلطات، ينهار نفوذها وتُجبر على مواجهة العدالة وعواقب اختياراتها.

مها نصار تحذف منشور خلافها مع فنانة شهيرة بعدما ذكرت اسمها

وحذفت الفنانة مها نصار، منشورًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"، كانت كشفت من خلاله تفاصيل خلافها مع فنانة شهيرة، والذي وقع في كواليس تصوير مسلسل يجمعهما ومن المقرر عرضه قريبا.

مها نصار أعلنت قبل ساعات تفاصيل الخلاف، وقامت بتعديل المنشور الذي كتبته أكثر من مرة، قبل أن تقوم بحذفه، معلنة في واحد من التعديلات، الاسم الأول للفنانة، وكتبت "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك لإن ده يخصك لوحدك لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس، وتحاولي طول الوقت تقلي مني وتكسريني، وتقلي أدبك عليا مستحيل أسامحك أبدا مهما كانت النتيجة".

وأضافت "مع العلم إني اشتكيت لكل الناس وشافوها وبقالي اكتر من شهرين ساكتة، والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا ماليش في كلمة كل عيش واعمل نفسك مش واخد بالك، أنا جاية أعمل حاجة بحبها ومش مضطرة انزل من نفسي أبدا، ثانيا أكل العيش من غير كرامة ده قلة قيمة".

وفي تعديلها الأخير على المنشور، قامت بوضع الاسم الأول من الفنانة التي تقصدها، قائلة "وياريت يا هند تبطلي تعملي حملات عليا أنا وهدى لأن هدى مش طرف في المشكلة".

