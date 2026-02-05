إلهام شاهين تحتفل بنجاح حفل ماجدة الرومي بحضور كوكبة من النجوم (فيديو)

أقامت الفنانة إلهام شاهين حفلًا صغيرًا في منزلها، بحضور عدد من صديقاتها، من بينهن لميس الحديدي، وبوسي شلبي، ويسرا، وماجدة الرومي، وأنغام، ولبلبة، وأمير شاهين، وهالة سرحان، وذلك احتفالًا بنجاح حفل الفنانة ماجدة الرومي، الذي أُقيم مؤخرًا في دار الأوبرا المصرية.

ونشرت إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهر خلاله الحضور وهم يغنون أغنية "الناجح يرفع إيده" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وعلّقت قائلة: "الاحتفال بالنجمة المصرية اللبنانية ماجدة الرومي بعد نجاح حفلتها الرائعة في الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من نجمات مصر في التمثيل والغناء، وإعلاميات وسفراء وسياسيين ومفكرين وشخصيات عامة من مصر ولبنان وسوريا والعراق والإمارات وأربيل وأمريكا".

وتابعت: "أجمل جمع يجمعنا على حب الفن والاحتفاء بصديقتنا الجميلة التي نورت مصر. شكرًا لكل الحضور، يارب تجمعنا الصداقة والمحبة والفن الجميل دائمًا".

يذكر أن الفنان إلهام شاهين خطفت الأنظار بإطلالتها خلال حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الذي أُقيم يوم الجمعة في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، استعدادا لمشاركة مسلسلاتهم ضمن موسم دراما رمضان 2026.

اقرأ أيضًا:

سمر نديم صاحبة دار "زهرة مصر" تكشف تفاصيل جديدة بعد مقتل "ضحى"

خطفت الأنظار في "ميد تيرم".. 20 صورة لـ ياسمينا العبد