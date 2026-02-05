إعلان

أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية تزامنًا مع عيد الحب

كتب : نوران أسامة

01:30 م 05/02/2026

الفنانة أصالة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بوستر حفل الفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان "ليلة أيقونة الشرق.. أصالة"، بانضمام الأوكسترا المايسترو تامر فيظي.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، يوم 13 فبراير الجاري، على مسرح محمد عبده، وذلك بالتزامن مع عيد الحب.

يذكر أن الفنانة أصالة الأنظار خطفت الأنظار من خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

بوستر حفل أصالة نصري

