أصالة تحيي حفلًا غنائيًا في السعودية تزامنًا مع عيد الحب

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بوستر حفل الفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان "ليلة أيقونة الشرق.. أصالة"، بانضمام الأوكسترا المايسترو تامر فيظي.

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية، يوم 13 فبراير الجاري، على مسرح محمد عبده، وذلك بالتزامن مع عيد الحب.

يذكر أن الفنانة أصالة الأنظار خطفت الأنظار من خلال حضورها فعاليات حفل جوائز Joy Awards 2026 في نسخته السادسة بالرياض.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

"أنتِ الأغلى والأهم".. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته