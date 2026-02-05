إعلان

رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

كتب : مصطفى حمزة

11:27 ص 05/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إسلام ساسو و العوضي ورحمة محسن
  • عرض 3 صورة
    ياسر-جلال-وساسو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشارك موزع موسيقي المهرجان الشعبية إسلام ساسو، في أكثر من عمل بموسم رمضان 2026، في مقدمتها "علي كلاي"، و"كلهم بيحبوا مودي".

وقام إسلام ساسو بوضع موسيقى أغنيتين في مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والأغاني هي "الضربة القاضية"، و"أسد الغابة".

ووضع في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" موسيقى أغاني "يا واد يا مودي"، و"العروسة الفرفوشة"، ويشهد المسلسل للمرة الأولى مشاركة بطله الفنان ياسر جلال بالغناء.

إسلام ساسو أغاني علي كلاي كلهم بيحبوا مودي مسلسلات رمضان 2026 دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحضور ساويرس ورانيا يوسف ومحمد رمضان.. 25 صورة من حفل "أوبرا توت عنخ أمون"
زووم

بحضور ساويرس ورانيا يوسف ومحمد رمضان.. 25 صورة من حفل "أوبرا توت عنخ أمون"
قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
مدارس

قبل بدء الترم الثاني.. خبير تربوي يحذر الطلاب من 11 ممارسة خاطئة
كامل الوزير: إجراءات حاسمة ضد أي مصنع يضر بسمعة المنتج المصري
اقتصاد

كامل الوزير: إجراءات حاسمة ضد أي مصنع يضر بسمعة المنتج المصري
إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: أمريكا طالبت إسرائيل بالامتناع عن أي هجوم أحادي ضد إيران
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "ملصق صل على النبي ولافتة العاشر"
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة "ملصق صل على النبي ولافتة العاشر"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الخميس