رمضان 2026.. إسلام ساسو ينتهي من أغاني "علي كلاي" و"كلهم بيحبوا مودي"

يشارك موزع موسيقي المهرجان الشعبية إسلام ساسو، في أكثر من عمل بموسم رمضان 2026، في مقدمتها "علي كلاي"، و"كلهم بيحبوا مودي".

وقام إسلام ساسو بوضع موسيقى أغنيتين في مسلسل "علي كلاي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، والأغاني هي "الضربة القاضية"، و"أسد الغابة".

ووضع في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" موسيقى أغاني "يا واد يا مودي"، و"العروسة الفرفوشة"، ويشهد المسلسل للمرة الأولى مشاركة بطله الفنان ياسر جلال بالغناء.