روج الفنان محمد فراج لشخصيته ضمن أحداث حكاية "لعبة جهنم" من مسلسل "القصة الكاملة"، استعدادا لعرضه على منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

نشر فراج صور من كواليس شخصيته عبر حسابه على "فيسبوك"، ظهر خلالها بشكل مختلف تماما عن ما اعتاده جمهوره منه، إذ ظهر في زي شاب يمر بالعديد من المتاعب.

حازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "هتعمل فينا ايه بعد ورد وشوكولاتة"، "وربنا ماعرفتك"، "شكلنا داخلين على عظمة"، "برافو يا نجم"، "هيبقى تحفة باين أوي"، "شابو ليك"، "لا بقى مش كده".

كواليس مسلسل "القصة الكاملة"

احتفل صناع وفريق عمل مسلسل "القصة الكاملة" ببدء العملية الإنتاجية بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم 13 أكتوبر 2024، وسط حضور عدد من الكتاب وهم السيناريست عمرو سمير عطاف، السيناريست محمد صلاح العزب، سمر طاهر، باسم شرف، علاء حسن، ومحمد إسماعيل أمين الذين سيشاركون في كتابتها، وكان المؤتمر بعنوان "القصة الكاملة" مستوحاة من قصص جرائم حقيقية، أغرب قصص البشر، وتم الإعلان عن الحلقات التي سيتم تحويلها لعمل درامي.

يشارك الفنان محمد فراج بطولة مسلسل لعبة جنهم الفنانة غادة طلعت، والطفل منذر مهران، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري، إنتاج مجدي الهواري.

مسلسل "ورد وشوكولاتة"

كانت آخر مشاركات محمد فراج في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة الفنانة زينة، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

تدور أحداث المسلسل حول مروة، إعلامية شهيرة تقدم برنامجاً على إحدى القنوات الفضائية، وتُعرف بأسلوبها الصادم وصوتها العالي في كشف القضايا الجريئة. تلتقي خلال إحدى حلقاتها بمحامٍ نافذ يُدعى صلاح، ويتسبب لقاؤهما في تغيير حياتها جذريا، إذ تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وحياته المعقدة، ما يضعها في صراع بين قلبها وعقلها، لتصدم لاحقا برغبته بتركها والرجوع لعائلته. تبدأ رحلة مروة في كشف الحقائق، وصراعات بين الحب والسيطرة والخداع.

أعمال ينتظر عرضها محمد فراج قريبا

يشارك الفنان محمد فراج بفيلم "الست" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم منى زكي، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، والمقرر عرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

