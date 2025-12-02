إعلان

بأكثر من إطلالة.. ليلى زاهر تنشر صورًا مختلفة بصحبة صديقاتها

كتب : معتز عباس

07:19 م 02/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر في مناسبة مع صديقاتها
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر وصديقاتها
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر وصديقتها (2)
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر في حفل خطوبة
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر وصديقتها
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر وصديقتها في أحد المناسبات
  • عرض 8 صورة
    ليلى زاهر في حفل خطوبتها مع صديقاتها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها، عبر نشر بعض الصور التي جمعتهما سويًا في أكثر من مناسبة.

ونشرت ليلى الصور على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أسعد عيد ميلاد لأختي، أنا محظوظة لأنك أختي وصديقتي أنقى قلب، أنتي النعمة اللي بتخلي حياتي كلها خفيفة، روحك وطاقتك حلوة، وبتضحكنا من غير ما نتعب، ربنا يباركلك صديقتي للأبد بحبك يا نوني".

وظهرت ليلى في الصور في أكثر من مناسبة وبأكثر من إطلالة، مرتدية فستان الخطوبة والزفاف، أو بإطلالة كاجوال.
حصلت ليلى زاهر على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

اقرأ أيضا..
نيللي كريم تكشف عن كواليس "الملكة نازلي" من تصوير فيلم "الست"

برئاسة مشيرة خطاب.. مجلس أمناء مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يعقد اجتماعه الأول

ليلى زاهر ليلى أحمد زاهر نجمات الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض