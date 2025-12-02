بأكثر من إطلالة.. ليلى زاهر تنشر صورًا مختلفة بصحبة صديقاتها

حرصت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تهنئة صديقاتها بعيد ميلادها، عبر نشر بعض الصور التي جمعتهما سويًا في أكثر من مناسبة.

ونشرت ليلى الصور على حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أسعد عيد ميلاد لأختي، أنا محظوظة لأنك أختي وصديقتي أنقى قلب، أنتي النعمة اللي بتخلي حياتي كلها خفيفة، روحك وطاقتك حلوة، وبتضحكنا من غير ما نتعب، ربنا يباركلك صديقتي للأبد بحبك يا نوني".

وظهرت ليلى في الصور في أكثر من مناسبة وبأكثر من إطلالة، مرتدية فستان الخطوبة والزفاف، أو بإطلالة كاجوال.

حصلت ليلى زاهر على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز "The Best"، عن دورها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" حكاية هند.

