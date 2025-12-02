إعلان

برئاسة مشيرة خطاب.. مجلس أمناء مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يعقد اجتماعه الأول

كتب : منال الجيوشي

05:29 م 02/12/2025

جانب من الاجتماع

ترأست السفيرة مشيرة خطاب، أولى اجتماعات مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، مساء أمس الإثنين


وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، وكشفت رئيسة المهرجان عن تلقي ما يقرب من 80 فيلم للأطفال حتى الآن من مختلف أنحاء العالم


كما يعكف المكتب الفني للمهرجان برئاسة المخرج إبراهيم سعد على اختيار الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان


ويضم المهرجان ورش التدريب الخاصة بالأطفال من 6 إلى 18 سنة، وكذلك ندوات تناقش قضايا الأطفال


وتعقد الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، في الفترة من 9 إلى 14 فبراير 2026، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين.

مشيرة خطاب مهرجان المنصورة سينما الأطفال اجتماعه الأول

