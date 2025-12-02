إعلان

سما المصري تثير الجدل بعد إعلان ترشحها لمجلس النواب

كتب : سهيلة أسامة

04:51 م 02/12/2025

سما المصري

أثارت الفنانة سما المصري جدلًا واسعًا بعد إعلانها الترشح لمجلس النواب القادم.

ونشرت سما صورة لها بالحجاب، مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إن شاء الله أرشح نفسي في مجلس النواب القادم، ولا تزعلوا نفسكم، أنا معاكوا ماتقلقوش، دا كلامي للناس اللي بتحبني".

وكشفت سما المصري قبل أيام عن تجديد بطاقتها الشخصية وتحديث صورتها، لتستبدل صورتها القديمة بصورة جديدة مرتدية الحجاب.

سما الصري ترشحها لانتخابات مجلس النواب القادمة

سما المصري مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

