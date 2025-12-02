إعلان

بعد رسالة طليقها.. ماريتا الحلاني في تتصدر تريند محرك البحث جوجل

كتب : نوران أسامة

12:20 م 02/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مارتيا الحلاني ببدلة رجالي
  • عرض 5 صورة
    مارتيا الحلاني بفستان جرئ
  • عرض 5 صورة
    كميل أبي خليل عبر إنستجرام
  • عرض 5 صورة
    مارتيا الحلاني بإطلالة غريبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصدر اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة المطرب عاصي الحلاني، تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن نشر طليقها، مدير الإنتاج كميل أبي خليل، منشورًا غامضًا عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وتضمّن المنشور: "حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهّم أهل الباطل أنهم على حق".

يُذكر أن ماريتا الحلاني تزوجت من مدير الإنتاج كميل أبي خليل في 7 يونيو 2023، إلا أن الزواج لم يكتمل، وانفصلا بعد أقل من عامين على زواجهما.

اقرأ أيضًا:

ماذا قالت فجر السعيد عن قصة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني؟

سمية الخشاب عن شائعة زيادة وزنها: "دا جمال رباني"

ماريتا الحلاني طليق ماريتا الحلاني جوجل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة