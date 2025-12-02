أعلنت الفنانة غادة إبراهيم تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وإصابتها بمتحور "ستراتوس" بعد معاناة مع الأعراض لمدة شهرين.

وكتبت عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "مكنتش عارفة إن التغيير في صوتي والبحة الزيادة والكحة المستمرة مع بلغم والصداع وضيق التنفس ودرجات الحرارة المتغيرة إنها متحور ستراتوس، على مدار شهرين كنت فاكرة إنه تغيير في الجو أو إجهاد أو قلة نوم أو محيط تدخين سلبي، كل الناس عارفة إني مش بدخن أبداً".

وأضافت: "ولما نزلت حلقة the blind date show وقريت تعليقات كتير بتقول إني بدخن أو بشيش بسبب بحة الصوت اللي كانت ملازمني، الدكتور صدمني امبارح وقال لي إني أحمل أعراض المتحور الجديد، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. ماشية على العلاج وبتحسن".

ونصحت متابعيها بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة والحفاظ على ارتداء الكمامة.

يُذكر أن غادة إبراهيم كانت قد تصدرت تريند جوجل بعد ظهورها في برنامج the blind date show المذاع عبر موقع "يوتيوب".

