إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

مي فاروق

شاركت المطربة مي فاروق، متابعيها صورا جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب محبيها.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورًا جديدة لها أثناء حضورها حفل أقامته منصة "شاهد" بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت فيه بـ"جيبة قصيرة" نسقت معها بوت طويل من نفس اللون، واعتمدت مكياج بني هادئ.

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها إطلالة أنيقة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

ملك زاهر

الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، شاركت متابعيها صورة جديدة جمعتها بالفنانة مي عزالدين أثناء حضورها حفل أقامته منصة "شاهد"، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

ياسمين رحمي

شاركت الفنانة ياسمين رحمي، متابعيها صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بلوزة وبنطلون جلد باللون الأسود.

أحمد العوضي

ظهر الفنان أحمد العوضي في كواليس مسلسله الجديد "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2026، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، صورة تجمعها بالنجم ياسر جلال خلال حضورهما حفل منصة "شاهد"، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

شام الذهبي

ظهرت الفنانة شام الذهبي بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"‘ ولاقت إعجاب محبيها.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال مرتدية خلالها كروب توب وبنطلون جينز.