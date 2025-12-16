بصحبة صديقاتها.. هنا شيحة بإطلالة جريئة تحتفل بالكريسماس

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، بصحبة صديقاتها احتفالًا بأعياد الكريسماس.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام:، ظهرت بجوار شجرة الكريسماس، مرتدية ملابس جريئة تناسب الأجواء.

وكتبت هنا تعليقًا، على الصور: "احتفالات مبكرة بالكريسماس، القلوب سعيدة مع العائلة والأصدقاء".

شاركت هنا شيحة في فيلم "شكوى رقم 713317" تأليف وإخراج ياسر شفيعي، ويشارك في بطولته محمود حميدة، شيرين، محمد رضوان، والذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي.

فيلم "شكوى رقم 713317" عمل روائي طويل من إنتاج مصر، تبلغ مدته 80 دقيقة، وتدور أحداثه حول الزوجين المتقاعدين "مجدي" و"سما" وهما في عقدهما السادس، ويعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تحديات أكبر من مشاكل الأجهزة المنزلية، وتتعلق بعلاقتهما وحياتهما اليومية.

