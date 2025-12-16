انتهى الفنان هاني شاكر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "إلا أنا وياك"، وهي باللهجة اللبنانية، ومن المقرر طرحها قريبًا عبر قناته على "يوتيوب".

أغنية "إلا أنا وياك" من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع زاهر ديب

وقام هاني شاكر بتسجيل الأغنية في لبنان داخل ستوديو حسام الصعبي، وذلك خلال زيارته الأخيرة لإحياء حفل غنائي هناك.

يُذكر أن آخر أعمال المطرب هاني شاكر ألبوم "اليوم جميل"، والذي يضم 9 أغنيات، هي: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "حمل الليالي"، "تعباني حياتي"، "اليوم جميل"، "فيه حل"، "مالكه كل حياتي"، "عادي"، و"بستان شوك".

اقرأ أيضًا:

"وطني بنسبة ١٠٠٪؜".. المنتج تامر مرتضى يرد على مهاجمي صناع فيلم "الست"

قرطاج تستقبل أول عروض "ضايل عنا عرض" اليوم بمدينة الثقافة التونسية