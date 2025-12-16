تصدر المطرب حودة بندق، قائمة الـ 100 أغنية الأكثر رواجا في مصر، والتي صدرت في عام 2025.

وحلت أغنية حودة "الجاي بتاعي"، بالمركز الأول، وحققت ما يزيد عن 71 مليون، و 834 ألف مشاهدة.

وحلت بالمركز الثاني، أغنية "بعتيني ليه" والتي قدمها الملحن عمرو مصطفى، بمشاركة مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، والموزع معتز ماضي، وحققت ما يزيد عن الـ 5 مليون، و208 ألف، مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها

بينما حصل مؤدي أغاني الراب تووليت، على المركز الثالث، إذ حققت أغنيته "الحب جاني" 56 مليون، و 757 مشاهدة، بعد 5 شهور من طرحها.

ووصلت إلى المركز الرابع، أغنية "حفلة تنكرية"، التي قدمتها المطربة رحمة محسن، في مسلسل "فهد البطل"، وتخطت الـ 144 مليون مشاهدة، بعد مرور 9 شهور على طرحها

ونالت المركز الخامس، أغنية "معايا"، التي قدمها المطرب بهاء سلطان، في فيلم "لنا في الخيال حب"، وحققت ما يزيد عن الـ 6 مليون بعد 3 أسابيع من طرحها.

ووصل عدد مشاهدات أغنية "يابا" للنجم عمرو دياب، إلى أكثر من 191 مليون مشاهدة بعد 5 شهور من طرحها، وحققت المركز السادس.

وجاء مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، في المركز السابع، وحققت أغنية "محكمة"، ما يزيد عن 92 مليون مشاهدة، ويليها المطرب عمرو جابر، وأغنية "حبيبي ده"، إذ حققت 46 مليون مشاهدة، بعد 3 شهور من طرحها.

وحصل المطرب أحمد سعد، على المركز العاشر، إذ حققت أغنية "مكسرات"، أكثر من 35 مليون مشاهدة، بعد 4 شهور من طرحها.

حودة "الجاي بتاعي"