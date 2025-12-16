سندريلا .. ريهام أيمن تشارك جمهورها صورًا جديدة من مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة بتول الحداد جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها.

ونشرت بتول الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "إيه الحلاوة دي"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأسود مع بنطلون جينز، ما أبرز بساطتها وأناقتها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة حبيبتي"، "غزالة"، "عسولة موت"، "قمر فعلًا"، "إيه حلاوتك دي"، "زي القمر ربنا يحميكي".

يُذكر أن الفنانة بتول الحداد شاركت مؤخرًا في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت حينها بفستان أنيق باللون البنفسجي الداكن، وصفت إطلالتها بالرقيقة والراقية.

اقرأ أيضًا:

"أنيقة وجذابة".. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري مع صاحبة السعادة

هاجر السراج تواصل الاستمتاع برحلتها في جورجيا