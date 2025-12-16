إعلان

بإطلالة كاجوال.. بتول حداد تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب : نوران أسامة

11:50 ص 16/12/2025
    بتول الحداد تخطف الأنظار
    بتول الحداد بإطلالة كاجوال
    إطلالة بتول الحداد
    بتول الحداد في أحدث ظهور

شاركت الفنانة بتول الحداد جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها.

ونشرت بتول الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "إيه الحلاوة دي"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، إذ ارتدت توب باللون الأسود مع بنطلون جينز، ما أبرز بساطتها وأناقتها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وجاءت أبرز التعليقات: "جميلة حبيبتي"، "غزالة"، "عسولة موت"، "قمر فعلًا"، "إيه حلاوتك دي"، "زي القمر ربنا يحميكي".

يُذكر أن الفنانة بتول الحداد شاركت مؤخرًا في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت حينها بفستان أنيق باللون البنفسجي الداكن، وصفت إطلالتها بالرقيقة والراقية.

الفنانة بتول الحداد بتول الحداد على إنستجرام بتول الحداد بإطلالة كاجوال بتول الحداد بالأسود والجينز

