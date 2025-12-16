"أنيقة وجذابة".. أحدث جلسة تصوير لـ هند صبري مع صاحبة السعادة

خطفت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال حضورها برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

ونشرت هند مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" من حلقة البرنامج وعلقت: "اتبسطت جدًا في الحلقة ومبسوطة بالتجربة كلها، وإننا أخيرًا عملنا حلقة سوا".

وقالت هند صبري، إن العمل في مجال التمثيل أصبر في الوقت الحالي أكثر صعوبة وتعقيداً عما كان عليه في السنوات الماضية، مؤكدة أن الممثل لم يعد يملك رفاهية الخطأ كما كان في السابق.

وتابعت: "زمان كان ممكن الفنان يغلط في فيلمين أو تلاتة ويصلح مساره، لكن دلوقتي الوضع بقى فرصة واحدة.. الغلطة بفورة".

أعمال هند صبري الفنية

تستعد الفنانة هند صبري للمشاركة في رمضان 2026 بمسلسل جديد، تتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "البحث عن علا 2" عام 2024، بطولة كل من سوسن بدر، طارق الإبياري، ندى موسى، ظافر العابدين، تأليف مها الوزير وغادة عبد العال، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا..

"الطلاق شرع ربنا".. أبرز حالات انفصال أثارت جدل الوسط الفني في 2025

شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف عن مفاجأة جديدة بشأن أزمتهما